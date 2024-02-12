إحالة محاكمة متهم بـ "أحداث المطرية" للدائرة الثالثة إرهاب

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم إحالة إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، للدائرة الثالثة إرهاب، وتحديد جلسة 5 مارس لنظر الدعوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية كل من، المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، محمد السعيد.

تفاصيل القضية

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.