حبس صاحب مقهى قتل مسجل خطر طعنا بسكين فى مشاجرة بينهما ببورسعيد

قررت النيابة العامة حبس صاحب مقهي ٤ ايام لاتهامه بقتل مسجل خطر إثر مشاجرة نشبت بينهما.

أقدم صاحب مقهى على قتل مسجل خطر طعنا بسكين فى مشاجرة بينهما ببورسعيد.



تلقى قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم بها جرح قطعى.

وبسؤال والدة المتوفى إتهمت مالك مقهى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة نُشبت لخلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.