إحالة المتهم بالشروع فى قتل شقيقته بالخانكة للمحاكمة

قررت نيابة الخانكة اليوم إحالة المتهم بالشروع في قتل شقيقته لزواجها عرفيا بمنطقة الخانكة لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بالشروع فى قتل شقيقته أمام جهات التحقيق المختصه بارتكابه جريمة الشروع في قتل شقيقته أمام جهات التحقيق بالخانكة؛ لزواجها عرفيا دون علم أهلها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة يفيد بوصول سيدة بها بطعن بسلاح أبيض وأقر شقيقها بالتعدى عليها بعد زواجها عرفيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.