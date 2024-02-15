الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قتل ابن زوجته فى القاهرة.. وإحالته لمحكمة الجنايات

محاكمة
محاكمة

قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الخميس، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل ابن زوجته في منطقة النهضة.

إحالة عاطل بتهمة قتل ابن زوجتة بالنهضة إلى الجنايات 

وأدلى المتهم بقتل ابن زوجته بمنطقة النهضة بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، بشأن الواقعة، قائلًا: «كنت دائمًا ما أعتدي بالضرب بـ«الحزام والخرطوم»، على ابن زوجتي بسبب أو بدون سبب، ويوم الواقعة فور رجوع الطفل من الحضانة اعتديت عليه بالضرب حتى أغمي عليه».

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوجود جثة طفل 5 سنوات وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الطفل، زوج والدته الثاني، «ماهر.س» 32 عام «عاطل»، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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