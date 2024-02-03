النيابة تحيل أبًا قتل نجلته فى السلام لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة السلام أول، اليوم السبت، بإحالة أب لاتهامه بقتل نجلته إلى محكمة الجنايات؛ بسبب سوء سلوكها.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب.



بعمل التحريات تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفي يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده بقيام والدتها بتحريضها ضده، ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.