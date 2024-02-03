كشفت التحقيقات الأولية بالقاهرة تفاصيل مصرع شقيقتين وإصابة ابنة أحدهما أثر إصابتهما باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

تفاصيل مصرع أجنبية وشقيقتها بشقة في السلام

وتبين من التحقيقات عن مصرع ربة منزل، 72 عاما، تحمل الجنسيه اليمنية، وشقيقتها 68 عاما، إثر تأثرهم بإصابتهم باختناق جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وإصابة نجلة الأولى بضيق تنفس في الحادث.

وشرحت التحقيقات بعد سؤال أهلية المتوفيين، أن أحد أقاربهم تلقى رسالة استغاثة من الأولى وعقب حضوره إلى الشقة لم يستجب له أحدا، فكسر الباب وتبين له العثور على جثماني السيدتين، وإصابة نجلة الأولى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم السلام أول إشارة من مستشفى السعودي الألماني باستقبالهما جثتي ربة منزل وشقيقتها بإدعاء اختناق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لكشف الملابسات وأسباب الحادث، وبسؤال أهليتهم لم يتهموا أحدا في الحادث.