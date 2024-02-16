الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة 5 متهمين بقتل شخص فى القاهرة الجديدة إلى الجنايات

متهمون
متهمون

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد عبدالمحسن القائم بأعمال المحامي العام الأول، 5 متهمين بتهمة قتل "أيمن. م" إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "أمنية.ع" ربة منزل وطليقة المجني عليه، و"محمد.م" سائق زوج المتهمة الأولى، و"محمود. ع" عامل، و"محمد.خ" عامل بمطعم، و"محمد.ا" عامل بمطعم، وأن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه "أيمن. م" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث سولت لهم أنفسهم قتله بسبب حجبه الأرقام السرية الخاصة بحساباته البنكية.

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات المتهمين طليقة المجني عليه ربة منزل سائق زوج المتهمة الأولي

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