24 مارس.. الحكم على متهم في "أحداث رمسيس"

حجزت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، جلسة إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 24 مارس المقبل للحكم.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.