الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ديلر" يقتل صديقه لرفضه سداد ثمن المخدرات بالقاهرة الجديدة

حبس متهم
حبس متهم

«مدفعشي ثمن المخدرات».. واقعة مأساوية كان سببها الكيف وتجارة المخدرات، حيث أنهى عامل حياة صديقه بسبب عدم سداده ثمن المخدرات في القاهرة الجديدة.. وتداولت التحقيقات في القضية حتى تمت إحالتها للجنايات.

تفاصيل الواقعة

قتل المتهم "يوسف. ف" المجني عليه "مصطفى. م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر بالمجني عليه وطالبه بدين في ذمته وامتنع الأخير عن الوفاء به حتى كال إليه طعنات ثلاث أحدثت به الإصابات التي تأيدت طبيًا بما خلص إليه تقرير التشريح بقطاع الطب الشرعي والذي خر من جرائها صريعًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

شهادة الشهود

وقال الشاهد الأول "إبراهيم. م" إن المجني عليه اعتاد على شراء المواد المخدرة من المتهم وإنه على إثر إلحاح من الأول تواصل مع الثاني هاتفيًا بغية الحصول على جوهر مخدر إلا أنه عجز عن تلبية طلبه لانفعال المجني عليه بالغضافة إلى عدم سداده ثمن المواد المخدرة، فتوعد المتهم باسترداد أمواله بالدماء.

وأضاف الشاهد الثاني والد المجني عليه "محمود. أ" بأنه تبلغ إليه من الشاهد الأول بإصابة نجله إثر خلاف وقع بينه وبين المتهم قام على أثره الأخير بطعنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

نيابة القاهرة الجديدة عامل المتهم مطواه المخدرات

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