الأم في السجن.. "الكتعة" تعذب أطفال صديقتها وتجبرهم على التسول

«كنت عايشة معاها أنا وولادي، ولما اتقبض عليا اتولت هي رعايتهم ولكنها دفعتهم للتسول واستجداء المارة»، كلمات قاسية توضح بشاعة استغلال سيدة صغار صديقتها في العمل والتسول في الشوارع وطلب المال في منطقة البساتين.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما وجهت النيابة تهم لـ«رشا. ح» باستغلال الأطفال الأشقاء «محمد، سامح، أحمد. ا»، وأطفالها «ياسين.ي، ياسمين.ي» في عمل غير مشروع بأن أرغمتهم على التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس ومتولية رعاية المجني عليهم من الأول للثالث، فضلا عن تسببها في إصابة الطفلين «محمد.ا، أحمد.ا»،.

وتبين أن المتهمة تتسول بالطريق العام وتستغل أطفال قصر للاتجار بهم والتربح من ورائهم في أعمال التسول.

وقال مجري التحريات، إن المتهمة تتنقل بين شوارع البساتين وتجبر الأطفال على استجداء المارة والتسول وإرغامهم على توريد مبالغ مالية ثابتة يومًيا وتتعدى عليهم بالضرب.

وقال آخر، إنه أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطى لأحد الشوارع وتتعدي على طفلين، وأبدى المارة استيائهم، وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الأطفال في أعمال التسول، وحال ذلك أبصر طفلين يعبران الطريق وتبين أنهما أطفالها.

والدة الضحايا تدلي بشهادتها

وقالت «داليا. أ»، والدة الأطفال الثلاثة، أنها كانت تقيم برفقة المتهمة وأطفالها الصغار المجني عليهما، وعقب أن تم القبض عليها كلفت صديقتها بتولي رعايتهم، ولم تكن على دراية باستخدام أطفالها في استجداء المارة.

وقال الطفل «محمد.ا»، إنه كان مقيم رفقة والدته وصديقتها "رشا. ح"، وعقب القبض على والدته قامت الثانية بتولي رعايته وأشقائه، وانتقلوا جميعا لمنطقة البساتين، وعليه قامت المتهمة بالتعدي عليه وأشقائه بالضرب وإرغامهم على التسول.

أمر الإحالة

على إثر ذلك، أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفى المتناوي، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، ربة منزل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.