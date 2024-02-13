براءة متهم من التعدي الجسدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة قنديل، ببراءة شاب من تهمة التعدي الجسدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك.

أسندت النيابة العامة للمتهم " أحمد.س "- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.