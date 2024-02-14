الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مسئولين بالجمارك و"العدل" في قضية رشوة إلى مارس المقبل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات إحدى القضايا، لجلسة دور شهر مارس المقبل.

تلت النيابة أمر الإحالة وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية هم: "محمد. ر" مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، "علي. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، "محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، "صفوت. ع" مستخلص جمركي، "شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، "محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا  قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله. 

محكمة جنايات القاهرة المستشار مدبولى كساب محاكمة مسئول الكسب غير المشروع قضية رشوة

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