ننشر طلبات دفاع المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة مصلحة الجمارك.

وقال محامي المتهم السيد جميل معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، أمام محكمة جنايات القاهرة، إنه عندما تم عرض موكلي على النيابة العامة أخبرهم أنه مريض وبالفعل تم إيداعه داخل مستشفى التجمع الثاني.

وأضاف، أن موكلي عنده تاريخ مرضي من القلب والجلطات وكهرباء زيادة في المخ، مطالبًا بعرض موكله على لجنة طبية متخصصة.

وأشار إلى أنه بمراجعة المكالمات الهاتفية تبين وجود مكالمات غير مفهومة وغير كافيه لكي تستمتع لها المحكمة في إدانة موكلي.

‏‏وطالب المحامي أمام المحكمة، بسماع شهادة شاهد العيان رئيس الإدارة المركزية، حيث أنها ألقت المسؤلية على ملفات الجمارك لاتهامه موكلي لملفات الجمارك، إسراء أمين، أمين سر اللجان التي باشرت بطلب المحاكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزيد من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.