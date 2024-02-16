بدء جلسات طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر غدًا

تنظر محكمة النقض غدا السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسبّ على "خيري"، كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف جنيه.

وتقدم منصور بطعن على الحكم السابق أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.

حدّدت محكمة النقض 17 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسبّ على"خيري"، كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف جنيه.

وتقدم منصور بطعن على الحكم السابق أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.