المشدد 3 سنوات والغرامة لمتهمة بالاتجار في البشر بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا.ح"، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة استخدمت الأطفال الأشقاء "محمد.ا"، و"سامح.ا"، و"أحمد.ا"، والأطفال الأشقاء "ياسين.ي"، و"ياسمين.ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بإرغامهم على التسول واستجداء المارة، وذلك كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس، وكذلك مُوَنَة متولية رعاية المجني عليهم من الأول للثالث.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدًا إصابة كلا من "محمد.ا"، و"أحمد.ا" والتي تخلف عنها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا باستخدام أداة.

وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام، بينما هي صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عامًا، بالإضافة إلى أنها استخدمت حدثًا يقل عن ثمانية عشر عامًا في أعمال التسول.

الشاهد الأول: نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والإقامة بِأحد شوارع البساتين وإجبار الأطفال على استجداء المارة والتسول وإرغامهم على توريد مبالغ مالية ثابتة يوميًا، وإلا قامت بالتعدي عليهم بالضرب.

الشاهد الثاني: ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطى وتقوم بالتعدي على طفلين، وأبدى المارة استياءهم. وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الأطفال في أعمال التسول، وحال ذلك أبصر طفلين يقومان بعبور الطريق وتبين أنهما أطفال المتهمة.