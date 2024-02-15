أسلحة نارية ومخدرات.. تفاصيل إحالة نجل برلمانى سابق لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار محمد حجازي، عاطلا، بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات لـ محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "م.ع"، نجل عضو مجلس نواب سابق، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم حاز سلاحا ناريا، بندقية آلية، حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم صنع مخدر EN PINACA -MDMB4 أحد مشتقات مجموعة INDAZOLE CARBOXMIDE بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها، كما أضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاح ناري بندقية خرطوش بدون ترخيص وذخائر تعمل علي الأسلحة النارية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاز بغير قصد الحشيش وEN PINACA -MDMB4 أحد مشتقات مجموعة INDAZOLE CARBOXMIDE ومخدر الكيتامين بقصد الاتجار.

شهادة الشهود

الشاهد الأول مقدم شرطة بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي أكد أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، انتقل برفقة زميله، حيث تمكن من ضبط المتهم والسيارتين، وبتفتيش مسكنه عثر على قطعتي سلاح ناري، الأول آلي، والثاني بندقية خرطوش، وكذا كيس بلاستيك بداخله ذخائر وكيس قماش "بيج اللون" بداخله 4 لفافات بداخلها مادة مخدرة، وكذلك 5 زجاجات جلسرين و3 زجاجات أسيتون وكمية من أكياس البلاستيك الفارغة بداخلها آثار لمادة مخدرة، وكذا علبة بلاستيكية كبيرة فارغة وبداخلها آثار لمادة مخدرة وعدد 3 زجاجة فارغة ذهبية اللون بداخلها آثار لمادة مخدرة وعدد 2 آلة كهربائية منزلية عليها مادة مخدرة ومكواة خاصة بلحام الأكياس وكيس بلاستيك بداخله كمية من الأكياس البلاستيك مختلفة الأحجام وكيس بلاستيك بداخله مادة بيضاء لملح الليمون وعدد اثنين ميزان حساس وبتفتيش السيارة الثانية عثر أسفل كرسي القيادة على كيس بلاستيك شفاف اللون بداخله مادة مخدرة.

بمواجهة المتهم أقرّ بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بالعملاء والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والميزانين غير الحساسين لتجزئة الموادة المخدرة والسيارتين المضبوطتين كمخزن للمواد المخدرة وباقي المضبوطات خاصة بتصنيع وتعبئة وتجهيز المواد المخدرة ما قبل الترويج وأقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد استخدامها في حماية تجارته المشبوهة.