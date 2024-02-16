الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

غدا.. استكمال محاكمة متهم بالتحريض على العنف

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم في إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية .

الحكم على المتهم بالتحريض على العنف 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

المستشار محمد السعيد الشربينى العنف نشر أخبار كاذبة جماعة إرهابية الحكم

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