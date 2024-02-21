الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على المتهمين بخطف طالب وتصويره في وضع مخل بالبدرشين اليوم الأربعاء

حبس متهمين
حبس متهمين

تصدر محكمة جنايات الجيزة، حكمها اليوم الأربعاء، على المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمركز البدرشين.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمي للمحاكمة أمام محكمة الجنيات في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين، وهم إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، لأنهم اتفقوا على خطف خالد ه وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة

وكانت بداية  الواقعة عندما أبلغ المجني عليه أنه خلال ذهابه إلى درس تعليمي استوقفه متهمان عنوة وهدده أحدهما بسلاح أبيض كان بحوزته واقتاداه إلى سطح عقار دار تعليمي سنتر محتجزين إياه لبضع ساعات وأنهم طلبوا منه الإقرار بارتكاب واقعة سرقة، نظير إطلاق سراحه، ثم أطلقوا سراحه، عقب استيلائهما على بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول الخاصة به كرها عنه، وأجبروه على التوقيع على 5 إيصالات أمانة وتصويرهم مقطع خلوي بذلك.

محكمة جنايات الجيزة خطف طالب البدرشين

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