الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإفراج عن "فتاة التيك توك" حنين حسام

حنين حسام
حنين حسام

 أفرجت الأجهزة الأمنية عن  حنين حسام، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبتها، حسب ما قال محاميها في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين.

كان قد صدر حكم بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها بـ"الاتجار بالبشر".

تفاصيل حبس حنين حسام

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام غيابيا في شهر يونيو الماضى بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كل منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن.

حنين حسام السجن المشدد مودة الأدهم الاتجار بالبشر فتاة التيك توك حنين

مواد متعلقة

ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

دولارات مزيفة... "الداخلية" توجه ضربات قاضية لعصابات العملة فى مصر

7 محطات في أزمة البلوجر "سوزى الأردنية"

بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بـ"خلية المرج الإرهابية"

كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

نظر محاكمة المتهمين بخطف طالب بالبدرشين

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

بعد قليل.. نظر محاكمة متهم فى أحداث وسط البلد

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

خروج 46 طالبًا من مصابي "حادث السيرك" من المستشفى بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟