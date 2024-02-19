الإفراج عن "فتاة التيك توك" حنين حسام

أفرجت الأجهزة الأمنية عن حنين حسام، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبتها، حسب ما قال محاميها في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين.

كان قد صدر حكم بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها بـ"الاتجار بالبشر".

تفاصيل حبس حنين حسام

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام غيابيا في شهر يونيو الماضى بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كل منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن.