ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط حارس عقار وزوجته أثناء بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة في الجمالية، واتهامهما بقتل تاجر داخل شقة في الإسكندرية.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من أحد أصحاب محلات الصاغة يفيد بقيام شخص وزوجته بعرض مشغولات بثمن رخيص لا يتناسب مع ثمنها، وعليه انتقلت أجهزة الأمن لفحص الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم حارس عقار وزوجته خادمة تعمل في تنظيف المنازل بالإسكندرية، وأثناء قيامها بتنظيف شقة تاجر مسن حاول التحرش بها، فقام الزوج بأخذ سكين من المطبخ وطعنه مرتين، وسرقا المشغولات وتوجها بالمسروقات للقاهرة لبيعها، إلا أنه تم القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.