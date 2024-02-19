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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما لـ27 فبراير

محكمة
محكمة

قررت  محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما، لجلسة 27 فبراير الجاري.

وجاء بالتفاصيل، أن أحد المستشفيات، استقبل عاملاً مصابًا بجرح نافذ، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

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