الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لشاب فقأ عين صديقه بـ"سيخ حديد" في سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بإحداث عاهة مستديمة لعامل، بالسجن 5 سنوات، في دائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه "ا. ا"، بتعدي المتهم "ع. ص. ع" عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سيخ حديدي" مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في العين اليمنى بنسبة 35%.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

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