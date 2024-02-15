الخميس 15 فبراير 2024
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل أصاب آخر بـ"عاهة" فى المنيا

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس عاملا، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بإصابة آخر بـ"عاهة" في مركز مغاغة شمال المنيا، إثر خلاف بينهما في غضون العام الماضي، وألزمته بالمصاريف الجنائية فيما تضمن الحكم براءة آخر من تلك التهمة.

المشدد 3 سنوات لعاطل أصاب آخر بـ"عاهة" في المنيا

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا بحدوث معركة بالأسلحة البيضاء بمدينة مغاغة، حيث انتقل فريق البحث الجنائي وألقي القبض على المتهمين، وتم التحفظ عليهما والمجني عليه، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

من جانبه، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصابة بعاهة، مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات.

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