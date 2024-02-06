الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد الحبس سنة للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشقيقته فى المنوفية

متهم
متهم

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم بالحبس سنة للمتهم بإحداث عاهة مستديمة في يد شقيقته بالمنوفية.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 3749 لسنة 2021 أن المتهم في يوم 3 أبريل2021 بشبين الكوم محافظة المنوفية أحدث جرحا بالمجني عليها نجلاء، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض عصا، وتوجه إلى حيث أيقن سلفا تواجدها وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي عليها بالضرب بتلك الأداة على يدها اليسرى فأحدث إصابة وعاهة مستديمة وهي إعاقة في حركة أصبع الخنصر الأيسر.

وقالت المجني عليها إنها حال تواجدها بمسكنها حضر إليها شقيقها المتهم فحدثت بينهما مشادة على إثر خلافات سابقة على الميراث، وتعدى عليها بالضرب بعصا كانت بحوزته على يدها اليسرى فأحدث ما بها من إصابات والتي أنتجت عاهة مستديمة بإصبع الخنصر لليد اليسرى.

محكمة النقض محافظة المنوفية عاهة مستديمة

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