مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق "العلاقي"

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين على طريق "العلاقي" جنوب شرق مدينة أسوان.



تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتى ربع نقل على طريق "العلاقي - الشاذلى أبوالحسن" بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وأسفر الحادث، عن مصرع 3 أشخاص، وهم:"أمين يحيى 26 سنة، ونبيل محيى الدين 24 سنة، وباسم حجازى 31 سنة"، وتم نقل جثث الشباب الثلاثة لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والعرض على النيابة للتحقيق.