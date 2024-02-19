الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أحكام بالإعدام والسجن المشدد للمتهمين في "خلية المرج الإرهابية"

اعدام
اعدام

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم الإثنين، بمعاقبة شقيقين بـالإعدام شنقا، كما والسجن المشدد 15 عامًا لاثنين آخرين، وإدراجهما على قوائم الإرهاب، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات تبدأ بانتهاء تنفيذ العقوبة، وبراءة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المرج الإرهابية».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وامانه سر ممدوح عبدالرشيد.

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الإعدام شنقا لقاتل ابنته والشروع في قتل زوجته في الشرقية

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الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بالإسكندرية

كانت المحكمة الجلسة السابقة أحالت أوراق كل من «مصطفى -أ» وشقيقه محمود إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعىفي إعدامهما، لإتهامهما بحيازة مفرقعات واستعمالها ضد رجال الشرطة مما أدى إلى إصابة ضابطين بدائرة المرج.

كانت النيابة قد أحالت 5 متهمين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات.

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