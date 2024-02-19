أحكام بالإعدام والسجن المشدد للمتهمين في "خلية المرج الإرهابية"

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم الإثنين، بمعاقبة شقيقين بـالإعدام شنقا، كما والسجن المشدد 15 عامًا لاثنين آخرين، وإدراجهما على قوائم الإرهاب، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات تبدأ بانتهاء تنفيذ العقوبة، وبراءة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المرج الإرهابية».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وامانه سر ممدوح عبدالرشيد.

كانت المحكمة الجلسة السابقة أحالت أوراق كل من «مصطفى -أ» وشقيقه محمود إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعىفي إعدامهما، لإتهامهما بحيازة مفرقعات واستعمالها ضد رجال الشرطة مما أدى إلى إصابة ضابطين بدائرة المرج.

كانت النيابة قد أحالت 5 متهمين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات.