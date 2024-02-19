21 فبراير.. الحكم على المتهمين بخطف طالب داخل سنتر بالبدرشين

حجزت محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي بمركز البدرشين، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لجلسة 21 فبراير الجاري للنطق بالحكم.

وذكر قرار إحالة المتهمين أن "إكرامي. س"، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمون في وجهه سلاحا أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.