الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها: رافض أعمل تكميم معدة بسبب زيادة وزني

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه تحمل رقم " 2855 " لسنة 2024، وذلك بعد طرده لها من مسكن الزوجية ورفضه إجراءها عملية تكميم معدة.

وقالت "ريهام.م" في مستهل حديثها لـ"الدستور" تقدم لخطبتى منذ 3 سنوات تقريبا، وأخبرنى أنه أرمل منذ سنة ونصف تقريبا ولديه بنتين، ولأن عمرى كان قد تعدى الثلاثة والثلاثون عاما، خشيت أن يفوتنى قطر الزواج، وقبلت بالزواج منه وعاهدته على تربية بناته تربية حسنة، وبالفعل منذ زواجنا وأنا أعامل بناته أفضل معاملة، وتعلقت بيهم للغاية.

وتابعت الزوجة: طلبت منه كثيرا التوجه للأطباء لمعرفة تأخر حملي لكنه كان يرفض ويطلب منى الاهتمام بالبنات لأنه لا يرغب في الإنجاب مرة أخرى خشية تغير مشاعرى أو معاملتى لبناته بعد الإنجاب، لكنى أصريت على الإنجاب وتوجهت للأطباء والجميع نصحنى بإنقاص وزنى، مؤكدين بأن زيادة الوزن السبب الرئيسي في تأخر الحمل، فتابعت مع أكثر من طبيب تغذية لكن لن ينقص وزنى إلا قليل جدا، فنصحنى شقيقي بعمل عملية لتكميم المعدة وأكد لي بأنه يعلم طبيب جيدا وأجرى هذه العملية لأكثر من سيدة ونقص وزنهن ل 30 و40 كيلو.

واستكملت ريهام: بالفعل توجهت للطبيب الذى نصحنى به شقيقي، وأجريت كل الفحوصات المطلوبة وبمجرد علم زوجى بنيتى في إجراء عملية تكميم المعدة لأتمكن من الإنجاب تشاجر معى مشاجرة كبيرة وانهال علي بالضرب المبرح وطردنى من مسكن الزوجية وبعد تدخلات كثيرة من القريب والغريب شرط علي بألا أفكر في إجراء أى عملية ولا أفكر في الإنجاب مطلقا مبررا بأنه لديه أطفال ولا يرغب في الإنجاب مرة أخرى، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه بعد فشلي في الطلاق منه وديًا.

محكمة الاسرة دعوى قضائية الخلع نيابة القاهرة الجديدة الكلية

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