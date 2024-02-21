الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق نجار للمفتى بتهمة قتل زوجته فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية  برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافى، أوراق نجار للمفتي؛ للبت في إعدامه؛ لاتهامه بقتل ربة منزل، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

 تبين من التحقيقات وجود خلافات بين المتهم "ع.ا.ا" نجار مسلح وبين المجني عليها "ه.ع.ال"، ربة منزل زوجته، فتولدت لدى المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة تراوغه لمدة ساعتين عند وجوده بمفرده بالمسكن، وما إن عادت المجني عليها إلى الشقة، وعندما استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهما فاستهل المتهم سلاحا أبيض سكينا محتفظا بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنة استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها بآلة حادة حتى استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة.

تبين من التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات الإسكندرية مفتي نجار إعدام ربة منزل

مواد متعلقة

ضمن فعاليات "حقك تنظمي".. فحص وعلاج 500 مريض بالمجان بجمرك الإسكندرية 

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس