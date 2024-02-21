إحالة أوراق نجار للمفتى بتهمة قتل زوجته فى الإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافى، أوراق نجار للمفتي؛ للبت في إعدامه؛ لاتهامه بقتل ربة منزل، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات وجود خلافات بين المتهم "ع.ا.ا" نجار مسلح وبين المجني عليها "ه.ع.ال"، ربة منزل زوجته، فتولدت لدى المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة تراوغه لمدة ساعتين عند وجوده بمفرده بالمسكن، وما إن عادت المجني عليها إلى الشقة، وعندما استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهما فاستهل المتهم سلاحا أبيض سكينا محتفظا بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنة استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها بآلة حادة حتى استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة.

تبين من التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.