ضمن فعاليات "حقك تنظمي".. فحص وعلاج 500 مريض بالمجان بجمرك الإسكندرية 

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية على مدار 3 أيام، فعاليات الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص بالحي مع منطقة الجمرك الطبية وجميع الجهات التنفيذية المعنية للمشاركة بالحملة.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، فعاليات الحملة حيث تم الكشف الطبي في مختلف التخصصات على 500 مريض بواقع 372 باطن، 82 نساء وتنظيم أسرة، و46 اعتلال كلوي وكذلك تفعيل المبادرات الصحية الرئاسية داخل الحملة، كما تم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات من قبل حي الجمرك، وكذلك تم حصر 10 حالات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا و19 حالات محو الأمية و10 حالات استفسار شئون اجتماعية.





ندوات صحية ودينية وشر ح مبادرة مشروعك



وقدمت مدير إدارة مشروعك، شرحا مفصلا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج، كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية الصحية والدينية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر وذلك من قبل إدارة تنظيم الأسرة وكذلك التوعية الصحية من خلال إدارتي الثقافة الصحية والتربية البيئة والسكانية بمنطقة الجمرك الطبية.

توزيع هداية ومعرض للأسر المنتجة



وألقى مسئولو شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب توعية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وورش عمل سباكة خفيفة وألعاب تفاعلية وتوزيع الهدايا على المواطنين، كما تناولت الحملة معرض للأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك الطبية.

كما قدمت وحدة تكافؤ الفرص بالحي شرحا وتوعية لتمكين المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ وأهداف التنمية 2030 وشرح الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الوحدة لدعم المرأة في جميع المجالات.

فعاليات حملة حقك تنظمي بالإسكندرية

فعاليات حملة حقك تنظمي بالإسكندرية