السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة أجزاء خطرة بعقارين فى حى الجمرك بالإسكندرية

إزالة الأجزاء الخطرة
إزالة الأجزاء الخطرة من عقارين بالجمرك

أزال حي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة المهندسة نهى خليفة، الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقارين بالحي حفاظًا على حياة المواطنين، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
وأزالت إدارة المشروعات الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 6 أبطال الرياضة، كما تمت إزالة الأجزاء المعلقة من العقار 2 قيس ابن سعد متفرع من حارة النخلة، والعقاران خاليان من السكان وصادر لهما قرار هدم، وجار رفع مخلفات الأتربة لفتح الطريق أمام المواطنين.

كما تفقدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، البدء في أعمال رفع كفاءة ميدان سينما ريكس، بوجود مدير إدارة المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، في إطار الارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط.

انتهاء أعمال الهبوط الأرضي

وفي سياق آخر، انتهي من الأعمال الخاصة بالهبوط الأرضي بشارع قصر رأس التين أمام نقطة الأنفوشي، وتم وضع طبقة الأساس استعدادًا لإعادة الشيء لأصله.

كما تم استكمال وضع طبقة الرمل بشارع النجع القديم عقب الانتهاء من مشروع الكهرباء، وإصلاح ماسورة مياه باللبان.

جاء ذلك بتنسيق مدير إدارة الطرق بالحي مع مدير مديرية الطرق، وشركة المياه، في إطار تكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

كما قامت إدارة شئون البيئة بحي الجمرك بشن حملة للتفتيش البيئي على الاشتراطات البيئية، وبيئة العمل، والتخلص الآمن من المخلفات بمحال المشويات، والمطاعم والمخابز، والسوبر ماركت.

وجرى المرور على 12 منشأة بشارع باب الكراسته، وعبدالمنعم، وجودة، وشارع رأس التين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 إنذارات للمنشآت المخالفة، ومنحهم فرصة لتوفيق الأوضاع، وستتم إعادة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة عدم الالتزام.

حي الجمرك الأجزاء الخطرة حياة المواطنين قرار هدم سينما ريكس الهبوط الارضي

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