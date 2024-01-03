استرداد أملاك الدولة وحملات مكثفة..أبرز حصاد أحياء الإسكندرية لعام 2023

أعلنت محافظة الإسكندرية، أبرز حصاد الأحياء في العديد من المجالات لعام 2023، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومتابعة اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وإشراف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، حيث شملت ملفات هامة وحملات مكثفة في كافة المجالات.

وتضمن حصاد الأحياء مجالات متعددة منها: إزالة الإشغالات، البناء المخالف، الكهرباء، المبادرات والحملات التوعوية والثقافية والاجتماعية، الحدائق، الصرف الصحي، حملات التطهير والتعقيم.

وتستعرض “الدستور” خلال السطور التالية حصاد كل مجال بالارقام، والتي جاء على رأسها الاشغالات واسترداد أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف.

مجال إزالة الإشغالات

-تنفيذ 5968 حملة اشغالات.

-التحفظ على 225144 حالة اشغال متنوع.

-إزالة 9859 إعلان مخالف.

-تحرير116360 محضر متنوع.

-غلق 5480 محل مخالف.

-اجمالي التحصيلات والغرامات الفورية. 29028669 جنيه.

مجال البناء المخالف

-استرداد 26243815 متر مربع أملاك الدولة.

-تنفيذ267 قرار إزالة.

-تنفيذ 2193 قرار إيقاف أعمال إزالة في المهد.

-مخالفة بناء وترميم: 3884 مخالفة.

-اصداؤ 1018 قرار ترميم.

اصدار 2994 قرار إزالة.

-اصدار 494 قرار هدم لعقارات آيلة للسقوط.

-اصدار رخص ترميم:381قرار ترميم.

- إزالة خطورة داهمة:236 إزالة.

مجال الكهرباء

-تركيب 7857 كشاف إنارة.

-تركيب 3749 ذراع.

-إحلال وتجديد1318 عامود إنارة.



المبادرات والحملات التوعوية والثقافية والاجتماعية

-تنفيذ 121مبادرة.

-تنفيذ 267 حملة توعية.

مجال الحدائق

-زراعة 180895شجرة.

-التقليم الدوري لـ17272شجرة.

مجال الصرف الصحي

-تسليك وتطهير 16925مطبق صرف صحي.

-تسليك وتطهير 42731 شنيشة.



مجال حملات التطهير والتعقيم

-تنفيذ 759حملة لمكافحة القوارض.

-تنفيذ 1165 حملة تطهير وتعقيم المدارس.

-تنقيذ 463 حملة للمساجد والكنائس.

-تنفيذ 425 حملة للوحدات الصحية.

-تنفيذ 561 حملة للمباني الحكومية.

-رفع 631535 طن مخلفات واتربة ورديم.