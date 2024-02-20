التحالف الوطني يزور مستشفى سموحة الجامعي ضمن مبادرة "الاسكندرية تحارب السرطان "

واصل التحالف الوطني للعمل الاهلي بالإسكندرية فعاليات مبادرة " الإسكندرية تحارب السرطان" على هامش اليوم العالمي لمرضى السرطان، حيث زارت مجموعة من أعضاء التحالف مستشفى سموحة الجامعي لتقديم الدعم النفسي للأسر والأطفال من مرضى السرطان، وتضمنت فعاليات اليوم، تقديم عروض فنية وألعاب وتوزيع الهدايا على الاطفال المصابين.

ووجه المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي بالإسكندرية، الشكر للاطباء وإدارة المستشفي عن دورهم الانساني الفعال في خدمة المرضي طبقا لتوجهات واهتمام الدولة المصرية بتوفير الرعاية الصحية للمرضى.



وأكد منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، على أهمية الدعم النفسي لمرضى السرطان وتأثيره الإيجابي على المرض، لافتًا إلى دعم التحالف التوأمة والمشاركة بين جهات المجتمع المدني.

ودشن التحالف الوطني مبادرة "الإسكندرية تحارب السرطان" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لتنفيذ خطة عمل مكثفة لدعم مرضى السرطان.

وتم الاتفاق خلال المهرجان على خطة عمل مكثفة وتشمل المبادرة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم مرضى السرطان على مختلف الأصعدة، فضلا عن الندوات المتعددة التي تم تنظيمها بالمشاركة مع المجتمع المدني للوصول إلى اعداد كبيرة من المستفيدين، حيث يتم استمرار الأنشطة والفعاليات حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان قد نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع جمعية رسالة، الجمعة الماضية "قافلة الخير" بمنطقة الرابعة الناصرية أبيس في محافظة الإسكندرية الاسكندرية، والتي تضم توزيع البطاطين والملابس على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن قوافل التحالف الوطني الذي اطلقها بجميع محافظات الجمهورية مع بداية العام الجديد.

وتضمنت قافلة الخير التي انطلقت بمنطقة الرابعة الناصرية التابعة لقرى ابيس شرق المدينة، توزيع 250 بطانية وملابس لكساء 200 أسرة.

كما تضمنت القافلة أيضًا فاعليات وأنشطة ترفيهية للاطفال لإدخال السعادة والبهجة والسرور على قلوبهم بالإضافة إلى وكذلك تقديم عدد من الوجبات الساخنة لأهالي القرية.

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