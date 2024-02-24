السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

ما حكاية قصر الأميرة سميحة كامل.. مقر مكتبة القاهرة الكبرى حاليا؟

الأميرة سميحة
الأميرة سميحة

يقع قصر الأميرة سميحة ابنة السلطان حسين كامل، الذي يمثل مكتبة القاهرة الكبرى حاليًا، على الضفة الشرقية من الجزيرة الوسطى بالزمالك.. ما حكاية هذا القصر الملكي؟

أين يقع قصر الأميرة سميحة ابنة السلطان حسين كامل؟

إذا ترجلت في منطقة الزمالك، ستجد قصر ذو طراز رفيع، في شارع محمد مظهر، وهو قصر الأميرة سميحة ابنة السلطان حسين، ويعود تاريخ إنشاؤه إلى بداية القرن العشرين في عام ١٩٠٢م.

ووفقا لقطاع المتاحف، فإن القصر كان مملوكًا لعائلة قطاوي باشا أكبر أثرياء اليهود، وأقامت به حفيدة موسى قطاوى حفل زفافها لذلك أطلق عليه "كعكة الزفاف" بسبب شكله الخارجي وقد بُنى على الطراز الإسلامي وتأثر بالفن الأوروبي، ويتكون القصر من ثلاث طوابق وآخر تحت الأرض وقد قامت الأميرة سميحة كامل بشرائه من قطاوي باشا في ١٩٤٢م.

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صالون الأميرة سميحة حسين كامل الثقافي

وعرف عن الأميرة اهتماماتها الواسعة بالثقافة  والفن والأدب، لذلك فقد حولت قصرها إلى ما يشبه الصالون الفني وكثيرًا ما كانت تقيم به الحفلات الغنائية لأشهر المطربين مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب بالإضافة إلى الصالونات الأدبية لأشهر الأدباء والشعراء.

وقد عاشت به حتى وفاتها وحولته وزارة الثقافة المصرية فيما بعد إلى مكتبة القاهرة الكبرى وتم افتتاح المكتبة عام ١٩٩٥م وذلك بناءً على وصية الأميرة سميحة بأن يتم استغلال القصر بعد وفاتها في أغراض ثقافية وفنية.

ماذا يعرض متحف المركبات الملكية؟

وإذا كنت من محبي الآثار الملكية، واستكشاف حياة الملوك والملكات، عبر التاريخ المصري، فيعرض متحف المركبات الملكية عدد كبير من المقتنيات الملكية، على سبيل المثال، يعرض المتحف طقم حلي من العقيق الأخضر، ويُعرض بفاترينة المجوهرات بقاعة العرض المتغير.

كما يعرض المتحف، عدد من نيشان الكمال ورصيعة من الذهب من مجموعة المقتنيات الملكية، وكتب عليها كتابات زخرفية بخط الثلث في الوسط كلمة الكمال وعلى الأضلاع الخارجية كلمات (الوفاء-الإخلاص-الشرف-الحنان-الإحسان)، وهي موجودة حاليا بفاترينة المجوهرات بقاعة العرض المتغير.

قصر الأميرة سميحة السلطان حسين كامل مكتبة القاهرة الكبرى الزمالك القاهرة متحف المركبات الملكية

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