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محمد الباز

الثقافة

بحضور محمد الباز.. مناقشة كتاب "صبرى موسى" لـ أيمن الحكيم بمكتبة مصر العامة

صبري موسى ساحر الكتابة
صبري موسى ساحر الكتابة

تستضيف مكتبة مصر العامة، مناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة"، للكاتب أيمن الحكيم، في مكتبة مصر العامة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 فبراير 2024، في تمام الساعة 4 مساءً.

مناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة"

يناقش كل من، الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، الناقدة والكاتبة الدكتورة عزة بدر، الكاتب والناشر حسين عثمان، ويدير الندوة الإذاعي محمد عبد العزيز، رئيس شبكة القاهرة الكبرى.

عن كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة"

الكتاب صدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة.. سيرة وأوراق واعترافات" للكاتب أيمن الحكيم، وتصميم الغلاف للفنان حسين جبيل.

ومن أجواء الكتاب:

صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشي وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع- أدبي وإنساني- يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

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أهم أعمال الكاتب صبري موسى

يعد صبرى موسى من أهم الأدباء المصريين، عمل فى الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو وكتابة الرواية، كما عمل مقررًا للجنة القصة فى المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.

صدر له عدة كتب ومؤلفات، نذكر منها، حادث نصف المتر، فساد الأمكنة، السيد من حقل السبانخ، القميص، وجها لظهر، حكايات صبرى موسى، مشروع قتل جارة، وفى أدب الرحلات كتب: فى البحيرات، فى الصحراء، رحلتان فى باريس واليونان، رحلة النسيان.

وفي عالم السينما، كتب صبري موسى معالجة سينمائية وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام، مثل البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.

أهم أعمال الكاتب أيمن الحكيم:

هو كاتب صحفي، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. 

اهتم الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، بالكشف عن الجوانب الإنسانية والشخصية حول حياة الكثير من الفنانين والشخصيات العامة والأدباء في مصر، حيث وثق الكثير من حياواتهم، في أعمال التي صدرت له، ونذكر منها: كتاب "الحرفوش.. أيام عادل إمام سيرة روائية"، "اسمي بولا.. نادية لطفي تحكي"، "ذكرياتي.. مذكرات هند رستم"، "مزامير القرآن"، "مذكرات الشيخ إمام"، "زمن محسن زايد"، "حضرة المتهم نجيب محفوظ"، "أنغام الروح.. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية"، "غرام المشايخ"، "قتلة أم كلثوم"، "بليغ حمدي.. مذكرات شخصية".

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