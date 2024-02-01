الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسرة صبرى موسى تطلب عدم الزج باسمه فى أى خلافات "عاش طوال عمره بمنأى عنها"

صبري موسى
صبري موسى

طالبت أسرة الكاتب والروائي صبري موسى (1932- 2018) جميع معارفه وتلامذته ومحبيه والمتصلين بالوسط الصحفي أو الثقافي أو الإعلامي “عدم الزج باسمه بأي شكل من الأشكال في أي خلافات أو معارك أو اشتباكات صغرت أم كبرت، عاش طوال عمره بمنأى عنها بشهادة الجميع”.

وقالت الأسرة في بيان مقتضب، اليوم الخميس: “لن نسمح لأحد أيًا كان، الزج باسم صبري موسى في أي خلافات، وهو في رحاب ربه رحمه الله”.

وأضافت: “في هذا لن نقبل أي تجاوز من أي نوع. وفي حالة حدوث ما نراه تجاوزًا في حقه بأي حال من الأحوال سوف نضطر آسفين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية حفاظًا على مكانته وسيرته الطيبة العطرة”.

الكاتب والروائي صبري موسى

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