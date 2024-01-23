الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زوجة صبري موسى: يحيى حقي أول مَن رشّح "فساد الأمكنة" لجائزة دولية

أنس الوجود رضوان:
أنس الوجود رضوان: اول من رشح رواية لصبرى موسى

قالت الكاتبة ٱنس الوجود رضوان، زوجة الأديب والكاتب الكبير الراحل صبرى موسى إنّ مَن رشح روايته "فساد الأمكنة" لجائزة "شيل" الأديب يحيي حقي واول من اتصل به لإبلاغه فوزه بالجائزة؛ مشيرة أن فى تلك الفترة سنت بعض الأقلام حملة ضد صبرى موسى باعتبار أنها شركة خليجية ودولية فكتب مقال من 4 صفحات فى مجلة "صباح الخير" ليبلغ الجميع أنه تنازل عن القيمة المادية الجائزة مع احتفاظه بالقيمة المعنوية والأدبية للجائزة.

أضافت رضوان، ضمن فعاليات ندوة مناقشة كتاب "بين الصخر والبحر.. مصر كما رآها صبرى موسي" للروائى الراحل صبرى موسى التي بدأت، مساء الثلاثاء، وتعقدها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع لمبنى النقابة أن روايته "فساد الأمكنة" تعرض فى مكتبة الكونجرس والعديد من المكتبات الدولية كما أن أعماله مترجمة لجميع اللغات.

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المشاركون في ندوة مناقشة كتاب"بين البحر والصخر"جمع صبرى موسى مادة الكتاب فى ستينيات القرن الماضي، وأعدها للنشر حسين عثمان، ويشارك فى ندوة نقابة الصحفيين كلا من الناقد والروائى محمد إبراهيم طه، والدكتورة فاطمة الصعيدى، ويدير الندوة الكاتب والناقد شعبان يوسف.

تأتي ندوة "بين الصخر والبحر" بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس أدب صحراء، الكاتب الصحفى والروائى صبري موسى، والتي تحل اليوم 18 يناير.

من أجواء كتاب "بين البحر والصخر"

 "نحن ذاهبون إلى مكان لا يذهب إليه الناس كل يوم، ولهذا يتحتم علينا أن نتبصر طريقنا جيدًا.. فهذه المساحة المخيفة، من السهول الرملية والصخور البركانية والجبال، الواقعة بين وادي نهر النيل والبحر الأحمر، والممتدة جنوبًا من جبل المقطم إلى حدودنا مع السودان، لا تحتل من الخريطة أكثر من بضعة سنتيمترات.. وبهذه الطريقة تبدو الصحراء لكلٍ منا وليس بها سوى الفضاء والسكون..لكن الصحراء الحقيقية، لا تعطي نفسها إلا لمن يصادقها، ويمعن النظر فيها..وقد كانت هذه المساحة المخيفة في الزمن القديم، ملعبًا لأجدادنا الفراعنة، يتسللون إليه من حافة الوادي فيكتشفون جباله.. ويثقبون هذه الجبال بحثًا عن الذهب والرصاص والنحاس والتلك، وبقية المعادن الأخرى، التي شكلتها البراكين والزمن في الصخور..أو يقطعون هذه الصخور من الجبال ويهبطون بها إلى حافة الوادي، ليقيموا بها مساكنهم ومعابدهم..وقد تعاقب الزمان على هذا الوادي، وتنقل صولجان الحكم من الفراعنة حتى وصل إلى الأتراك.. ونزل علماء الطبوغرافيا الإنجليز بمراكبهم في البحر الأحمر، ودخلوا الصحراء الشرقية يرسمون لها الخرائط، وينقبون بين صخورها عن المعادن وحفريات التاريخ.

نبذة عن الكاتب الراحل صبرى موسي.

ولد صبري موسى بمحافظة دمياط في 1932 وعمل في بداية مشواره المهني مدرسًا للرسم لمدة عام واحد، ثم اتجه لـ"صاحبة الجلالة" وعمل صحفيًا في جريدة الجمهورية، ثم كاتبًا متفرغًا في مؤسسة "روز اليوسف"، وصدر له عنها كتاب "الغداء مع آلهة الصيد"، ثم أصبح عضوًا في مجلس إدارتها، وعضوًا في "اتحاد الكتاب العرب"، ومقررًا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة، وله مئات المقالات في مجلة "صباح الخير"، وعرف خلال مسيرته بدعمه للمواهب الشابة.

من أشهر أعمال الاديب الراحل "فساد الأمكنة"، "حادث النصف متر"، و"السيد في حقول السبانخ".

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