ماذا يقرأ الغرب؟ الكتب والروايات الأكثر قراءة هذا الأسبوع

يبحث الكثير من محبي الكتب الأجنبية في قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في الغرب وأسبوع بعد أسبوع تتنوع قوالب الكتب التي تثير إعجاب القرأ والنقاد، وقائمة الكتب الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع تحتوي على عناوين جديدة، مع عدد من الكتب التي لا تزال تتصدر عرش "الأكثر مبيعًا"، مثل الروايات الخيالية للكاتبة سارة جيه ماس.

ونستعرض في السطور التالية الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع وفقا لقائمة “نيويورك تايمز” وقوائم منصات وناشري الكتب USA Today وPublishers Weekly، ومخطط أمازون.

الكتب الأكثر مبيعا في الغرب هذا الأسبوع في شهر فبراير

المرأة لـ"كريستين حنا"

هى من الروايات الصادرة حديثًا، وتدور رواية "المرأة" حول قصة امرأة ذهبت للحرب، لكنها تسلط الضوء على جميع النساء اللاتي يعرضن أنفسهن للأذى واللاتي غالبًا ما تُنسى تضحياتهن والتزامهن تجاه وطنهن، وتناقش الرواية معنى الصداقات العميقة والوطنية الجريئة، حيث تتمتع بطلة الرواية بأنها صاحبة قصة لا تنسى وتختبر مثاليتها وشجاعتها تحت النار.

رواية العروس لـ"علي هازلوود"

عبارة عن رواية خيالية، صادرة حديثًا في شهر فبراير، وتدور الرواية حول تحالف خطير يحدث ما بين عروس مصاصة للدماء وألفا الذئب الذي يصبح فيما بعد حبًا عميقًا، وتعبر هذه العلاقة عن رومانسية خارقة جديدة من المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز وهو علي هازلوود.

محكمة الشوك والورود

لا تزال كاتبة الروايات الرومانسية الخيالية، سارة ج. ماس، في تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، وتدور الرواية حول الطبلو "فاير"، 19 عامًا، عندما تقتل ذئبًا في الغابة، يصل مخلوق مرعب للانتقام منها، بعد أن تم سحبها إلى أرض سحرية غادرة تعرف عنها فقط من خلال الأساطير، وتكتشف فاير أن آسرها ليس وحشًا، لكنه أحد الجنيات القاتلة والخالدة التي حكمت عالمها ذات يوم.

المُعلم لـ"فريدا مكفادين"

من الكتب الصادر حديثًا في شهر فبراير، وفي الكتاب تشير الكاتبة فريدا مكفادين، أن الدرس رقم 1: لا تثق بأحد، ومن أجواء الكتاب: حواء لديها حياة جيدة، تستيقظ كل يوم، وتحصل على قبلة من زوجها نيت، وتتوجه لتدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية المحلية، كل شيء كما ينبغي أن يكون، ولكن في العام الماضي، أشيع في مدرسة Caseham الثانوية فضيحة تتعلق بعلاقة بين طالبة ومعلم، لكن حواء تعلم أن وراء هذه الشائعات القبيحة تحتوي على ما هو أكثر بكثير مما تراه العين.

قتلة زهرة القمر

مازال كتاب قتلة زهرة القمر لديفيد جران، يتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع أيضًا، وتدور أحداث الكتاب حول جريمة صادمة، والكتاب من فئة روايات الإثارة والجريمة، حيث يتتبع الكتاب سلسلة من جرائم القتل في ولاية أوكلاهوما خلال عشرينات القرن العشرين.

الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

والكاتبة ريبيكا ياروس، مازالت تتصدر الكتب الأكثر مبيعًا، فهي كاتبة الروايات الرومانسية الخيالية الناجحة، وقد استطاعت الاستحواذ على خيال الشباب، من محبي قراءة هذا النوع من الأدب.

الجسم يحتفظ بالنتيجة

ويتعامل المحاربون القدامى وعائلاتهم مع الآثار المؤلمة للقتال؛ تعرض واحد من كل خمسة أمريكيين للتحرش، وواحد من كل أربعة من النشئ من مدمني الكحول، واحد من كل ثلاثة أزواج تعرض للعنف الجسدي، وقد أمضى الدكتور بيسل فان دير كولك، وهو أحد أبرز الخبراء في العالم في علاج الصدمات، أكثر من ثلاثة عقود في العمل مع الناجين، وفي كتابه "الجسد يحتفظ بالنتيجة" يستخدم التطورات العلمية الحديثة لإظهار كيف أن الصدمة تعيد تشكيل الجسم والدماغ حرفيًا، مما يضر بقدرات المصابين على المتعة والمشاركة وضبط النفس والثقة، كما يستكشف علاجات مبتكرة في عالم الصدمات.

الروايات الأكثر مبيعًا

وتواصل كتب مثل كتاب متجر بقالة السماء والأرض لجيمس ماكبرايد، تصدر قوائم الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، ورواية "الشعلة الحديدية" للكاتبة ريبيكا ياروس، و"بيت الأرض والدم" للكاتبة سارة ج. ماس.