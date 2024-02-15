ماذا يقرأ الغرب هذا الأسبوع؟.. الكتب الأكثر مبيعا بجميع القوائم

أعلنت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا عن الكتب الأكثر قراءة هذا الأسبوع، من قائمة صحيفة نيويورك تايمز، إلى الكتب العشر الأول بـ أمازون، سواء كانت الخيالية أو الواقعية؛ والكتب الأكثر مبيعًا على منصة Indie.

ولهذا، نستعرض في السطور التالية، الكتب الأكثر مبيعًا في الغرب هذا الأسبوع.

بيت اللهب والظل لـ سارة جيه ماس

في هذا الأسبوع، احتل أحدث إصدار للكاتبة سارة جيه ماس، الذي جاء بعنوانHouse of Flame and Shadow ، المرتبة الأولى في جميع قوائم الكتب الأكثر مبيعًا.

الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

مازال عمل الكاتبة ريبيكا ياروس، يتصدر قوائم الأكثر مبيعًا على مدار أشهر عددية، فهي مؤلفة ناجحة استطاعت الاستحواذ على خيال الشباب، من محبي قراءة الروايات الخيالية، كما سبق وأعلنت أمازون يوم الإثنين أنها تخطط لإطلاق العمل لـ مسلسل تلفزيوني يعتمد على أحدث رواياتها الخيالية "الجناح الرابع".

متجر بقالة السماء والأرض لـ جيمس ماكبرايد

يتصدر هذا الكتاب، قوائم الكتب الأعلى مبيعًا، كما أنه من الكتب المفضلة لدي الرئيس الأسبق لأمريكا، باراك أوباما لعام 2023، وقد أشاد النقاد بروايته، التي وصفوها بأنها نابضة بالحياة وتعبر عن الحب، ويوضح لنا الكاتب من خلال روايته هذه، أنه حتى في الأوقات المظلمة، فإن الحب والمجتمع- والسماء والأرض- هما اللذان يدعماننا، من مهاراته المتقنة في سرد ​​القصص وإيمانه العميق بالإنسانية.

محكمة الشوك والورود لـ سارة ج. ماس

وتدور الرواية حول الصيادة"فاير" البالغة من العمر تسعة عشر عامًا، والتي تقتل ذئبًا في الغابة، حينها يصل مخلوق مرعب للانتقام منها، بعدما سحبها إلى أرض سحرية غادرة يحكى عنها فقط من الأساطير، تكتشف فاير أن آسرها ليس وحشًا، ولكنه أحد الجنيات القاتلة والخالدة التي حكمت عالمها ذات يوم.

العادات الذرية لـ جيمس كلير

في كتابه، يضع الكاتب جيمس كلير عدة وقواعد وأسس سهلة ورائعة لبناء عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا عبر عدة قوائم.

قتلة زهرة القمر لـ ديفيد جران

تدور أحداثث الكتاب حول جريمة صادمة، والكتاب من فئة روايات الإثارة والجريمة، حيث يتتبع الكتاب سلسلة من جرائم القتل في ولاية أوكلاهوما خلال عشرينات القرن العشرين، وذلك بعد اكتشاف النفط على أرضهم.

Outlive لـ د. بيتر عطية

على الرغم من كل النجاحات التي حققها الطب، فقد فشل في تحقيق تقدم كبير ضد بعض أمراض الشيخوخة التي تقتل أغلب الناس، منها أمراض القلب، والسرطان، ومرض الزهايمر، والسكري من النوع الثاني.

وفي كثير من الأحيان، يتدخل العلاج في وقت متأخر جدًا، ما يؤدي إلى إطالة العمر على حساب جودة الحياة، ويرى الدكتور بيتر عطية، الكاتب والخبير في مجال longevity، أنه يجب علينا استبدال هذا الإطار القديم باستراتيجية شخصية واستباقية لطول العمر.