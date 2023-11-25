منها مذكرات بريتنى سبيرز.. الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

تتضمن قوائم الكتب الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع نوعية جديدة من الكتب بشكل غير معتاد، فمنها جاءت مذكرات وروايات خيالية، وغيرها من الكتب الجديدة، ولهذا نستعرض في السطور التالية نظرة إلى الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الكتب وفقًا لقائمة أفضل الكتب في صحيفة USA Today؛ وPublishers Weekly، وقائمة الكتب الأكثر مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز، ومخطط أمازون للكتب الأوائل، وأفضل الكتب على منصة Indie.

الكتب الأجنبية الموجودة في قوائم الكتب الأكثر مبيعًا

Iron Flame

جاء كتاب Iron Flame لريبيكا ياروس، في المركز الأول للكتب الأكثر مبيعًا في صحيفة Publishers Weekly وأمازون هذه الأيام.

المرأة التي بداخلي

وصل كتاب "المرأة التي بداخلي"، لـ بريتني سبيرز، في المركز الثاني لأفضل الكتب على أمازون، في الكتاب تروي النجمة مذكراتها الجريئة، منذ طفولتها وحتى تفاصيل شهرتها ودخولها إلى عالم الفن.

الجناح الرابع

مازال كتاب الجناح الرابع Fourth Wing للكاتبة ريبيكا ياروس يتصدر الكتاب الأكثر مبيعًا على مدار الأسابيع الأخيرة، وتشتهر الكاتبة بين القراء والنقاد بنثرها الرومانسي المثير للذكريات والغني بالتفاصيل.

The Exchange

مازال أيضًا كتاب The Exchange من تأليف جون جريشام متصدرًا قوائم الأكثر مبيعًا، وتدور الرواية حول جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس، في أحداث مثيرة جذبت الكثير من القرأ إليها.

اسمي باربرا

الكتاب من تأليف النجمة باربرا سترايسند، فإن هذه المذكرات لنجمة المسرح والشاشة والتسجيلات والتلفزيون باربرا، انتظر صدورها الكثير من القرأ، فإنها امرأة تفوقت في مجال الترفيه خلال حياتها المهنية التي امتدت لستة عقود، إنها من بين مجموعة قليلة من الفائزين بـ EGOT الجوائز (إيمي، جرامي، أوسكار، وتوني) ومن أعظمي من أكثر الأصوات شهرة في تاريخ الموسيقى الشعبية

قتلة زهرة القمر

كما تصدرت رواية "قتلة زهرة القمر" Killers of the Flower Moon للكاتب ديفيد جران، المراكز الأولى لقوائم الكتب الأكثر مبيعًا.

Bookshops & Bonedust

وهي رواية خيالية للكاتب ترافيس بالدري، وتدور أحداث الرواية في عالم من السحر والأساطير، وهي من الروايات الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز.

الضوء الذي لا نستطيع رؤيته

الكتاب من تأيلف أنتوني دوير، وتدور أحداثها حول فتاة فرنسية عمياء وصبي ألماني يقع طريقهما في فرنسا المحتلة حيث يحاول كلاهما النجاة من دمار الحرب العالمية الثانية، وقد تم الإعلان عن تحويل هذه الرواية إلى فيلم سيتم عرضه قريبًا على منصة كبرى لإنتاج الأفلام.