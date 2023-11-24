الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قريبًا.. صدور كتاب "في محبة فيلم لعبة الست" للكاتب حجاج أدّول

كتاب لحجاج أدول
كتاب لحجاج أدول

يصدر قريبًا عن دار المرايا للثقافة والفنون، كتاب بعنوان "في محبة فيلم لعبة الست" للكاتب حجاج أدّول.

وقالت دار النشر، عن الكتاب:  ثم.. مين مبيحبش فيلم "لعبة الست" وغيرها؟ أفلام أبيض وأسود عابرة للزمن حتى الآن وما بعد الآن. 

ووصفت "المرايا" فيلم "لعبة الست" أنه فيلم لون حياتنا بألوان زاهية مبهجة منعنشة.

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عن الكاتب حجاج أدول

هو أديب مصري نوبي من مواليد الإسكندرية 1944، بدأ الكتابة الأدبية عام 1984، عمل بالسد العالي خمس سنوات، من عام 1963 حتى 1967. وجند بالقوات المسلحة سبع سنوات من عام 1967 حتى 1974.

شارك أدول في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وحصل على منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة أعوام 96 و97 و98 لاستكمال رواية معتوق الخير، ثم حصل على منحة تفرغ عام 2002 و2003 لكتابة رواية مملوكية خوند حَمْرة.

وتم اختيار حجاج أدّول كعضوًا للجنة الخمسين لكتابة مشروع دستور مصر عام 2014.

كما نال حجاج أدّول جائزة الدولة التشجيعية عام 1990 فرع القصة القصيرة عن مجموعة ليالي المسك العتيقة، وحصل على جائزة ساويرس للأدب المصري عام 2005 في الرواية والقصة القصيرة.

صدر لأدول مجموعات قصصية هي، كتاب"ليالى المسك العتيقة" 1989، كتاب "بكات الدم" 1991، "غزلية القمر" 1996، "Take away" 1999، "الشاي المر" 2002، روايات: "ثنائية الكُشَرْ" 1992، "خالي جاءه المخاض" 1999، "معتوق الخير" 2002، "خُوند حمرا" 2006، "مَجِسّي" 2009، كتاب "رحلة السندباد الأخيرة" 2009، "هجوم القراصنة"، "ثلاث برتقالات مملوكية" 2011، "حكايات عبد الرحيم الوسيم – سبع روايات – ملحمة شهرزادية" 2011، "كديسة" 2015، كتاب "انتقام الأبلة وحكاية سمكة الصياد" 2018، كتاب"مأساة الملك علوى" 2018.

كما صدر له حديثًا كتاب "سيرة المملوك عنطزة"، ومجموعة قصصية بعنوان "بكات الدم" عام 2023

كما كتب أدول عدد من المسرحيات أبرزها "ناس النهر" 1993، "النزلاية" 1993، "إغراق عنخ" 1996، "أحضان القنافذ" 1999، "تسابيح نيلية" 2000، "يا بلاكونات لندن" 2007، "اعتصام الأجنة" 2010، "أمتنا" 2012، بالإضافة إلى تسعة كتب حول القضية والأدب النوبي، وغيرها من الأعمال الهامة.

دار المرايا حجاج أد ول فيلم لعبة الست كتاب الإسكندرية الكتابة

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