الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يصدر قريبًا.. كتاب "المُجَدِّدُون" للكاتب إيهاب الملاح

إيهاب الملاح
إيهاب الملاح

يصدر قريبًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب بعنوان كتاب "المُجَدِّدُون" للكاتب إيهاب الملاح، حول سيرة الشيخ حسن العطار، والغلاف من تصميم عبد الرحمن ناصر محمد.

كتاب “المجددون”

وقال الناشر حسين عثمان، مؤسس دار ريشة عن الكتاب، إن سيرة تجديد الفكر الديني على مدار أكثر من 200 سنة منذ قيام الدولة المصرية الحديثة، والتي يرى البعض، وأنا منهم، أنه يرتبط على وجه الواقع والتحديد مع تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 1805م.

وأشار حسين عثمان إلى أن هذا هو الكتاب الأول عن الشيخ حسن العطار، ضمن سلسلة "المجددون"، مع الكاتب والناقد والمثقف إيهاب الملاح.

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"تاريخ فلسطين".. كتاب جديد عن قصص الكفاح من أجل الحقيقة

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قبل صدوره.. تفاصيل كتاب "القدس.. قصة مدينة" عن القومي لثقافة الطفل

 

عن الكاتب إيهاب الملاح

هو كاتب وناقد وصحفي مصري، وباحث متخصص في التراث والتاريخ الثقافي، ولد عام 1977، بمحافظة الجيزة، ودرس الأدب العربي واللغة العربية بجامعة القاهرة، وتخرج في كلية الآداب العام 2001، وعمل بالصحافة، بمجلة "أكتوبر" الأسبوعية، ونائبًا لرئيس التحرير، ومسؤولًا ومشرفًا على القسم الثقافي بها.

ومن أبرز أعماله الأدبية، "تاريخ دار المعارف ـ 125 عاما من الثقافة" (2016)، "مشاغبات مع الكتب" (2015)، "شغف القراءة" (2019)، "في محبة ألف ليلة وليلة"، "لماذا نقرأ لطائفة من المفكرين".

بالإضافة إلى "مشاغبات مع الكتب ـ جديدة ومزيدة" (2022)، "تناولات قصص الحيوان في التراث العربي ـ دراسة في نقد النقد" (2021)، "على أجنحة السرد بين القصة والرواية ـ مدخل نقدي" (2021)، "طه حسين ـ تجديد ذكرى عميد الأدب العربي" (2021)، "سيرة الضمير المصري ـ معالم في تاريخ الفكر المصري الحديث" (2020).

دار ريشة إيهاب الملاح الشيخ حسن العطار كتاب طه حسين

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