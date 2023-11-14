قبل صدوره.. تفاصيل كتاب "القدس.. قصة مدينة" عن القومي لثقافة الطفل

يصدر قريبًا كتاب "القدس قصة مدينة" للدكتورة صفية إسماعيل الباحثة وكاتبة الأطفال وذلك عن المركز القومي لثقافة الطفل تحت رئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

مؤلفة الكتاب تكشف تفاصيله قبل الصدور

مؤلفة الكتاب كشفت تفاصيل كتابها الجديد؛ حيث قالت يتناول الكتاب الإجابة عن سؤال لمن الأرض منذ طوفان الأقصى هل هي لفلسطين أم إسرائيل؟، ويجيب الكتاب على هذا السؤال من خلال تتبع نشأة القدس ودوله فلسطين عبر التاريخ ففى الفترة مابين 2000 إلى 4000عاش الكنعانيون جماعة من الرحل اللذين انتقلوا من الجنوب إلى الشمال بحثا الكلأ والماء وهم عرب من العرب البائدة، ثم حكم بعدهم اليبوسيون وأنشأوا مدينة أورسالم ثم أطلق عليها أورشليم وهى جروزاليم الأن، ثم دخلها الاسكندر الأكبر بجيوشه وهاجر إليها البالستيون من جزيرة كريت فأطلق عليها بلاستين ثم فلسطين.

وتابعت مؤلفة الكتاب في تصريحات لـ"الدستور"؛ قائلة؛ سنة 1700 ق.م ظهر النبى إبراهيم وعاش فى القدس بعد عبوره النهر هربا من النمرود وانجب إسماعيل جد المسلمين، وهذه اول رابطة بين المسلمين وفلسطين وبعده انجب اسحاق الذى عاش فى فلسطين حتى النبى يوسف الذى عاش فى مصر وأحضر أهله جميعا إليها حتى ميلاد النبى موسى .

العهدة العمرية ودخول الإسلام القدس

واستطردت، فى سنة 900 ق.م بعث النبى موسى وظل حكمها400 سنه حكم فيها داود وسليمان وفى 500 ق.م حدث السبى البابلى الأول على يد نبوخنصر، وأسر جميع اليهود وهدمت القدس وسويت بالأرض فلم يبقى من ملك سليمان أى شيىء فى القدس وهذا يهدم فكرة الهيكل المزعوم واللذين يدعون أنه تحت المسجد الأقصى فى 300 ق.م حكمت الإمبراطورية الرومانية التى اعتنقت المسيحية فى الفترة المتأخرة من حكمها وأعلنته الدين الرسمى لها فى هذا الوقت دخل الاسلام القدس وتسلمها عمر بن الخطاب بموجب العهدة العمرية التى تحتوى على بند ان القدس خالية من اليهود وممنوع دخولهم فيها نهائيا حتى جاءت الحروب الصليبيه وعاش خلالها اليهود فى المنطقة كأفراد داخل الشعب وظلت المدينه خاليه منهم كجماعة أو فئه حتى الحرب العالمية التى بدأالتفكير بعمل وطن قومى لليهود فى فلسطين بعد 1914.. طوال هذا التاريخ عاش الفلسطنيون على أرضهم ثم ظهرت اسرائيل اليهودية كوطن صهيونى وفكرة استعمارية عمرها 75 سنة فقط وما يحدث الأن ما هو إلا موجه من موجات الحروب الصليبية الحديثة".