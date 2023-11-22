الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نحن هنا".. كتاب جديد للكاتب الصحفي خيري حسن

دار غراب
دار غراب

صدر حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "نحن هنا" للكاتب الصحفي خيري حسن ، وجاء الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط.

يتناول الكتاب العديد من الشخصيات والرموز الفنية والسياسية والأدبية والصحفية فمن فاتن حمامة "الجمال الذي لايرحل "إلى سعد باشا زغلول " الخطاب.. لم يصل يا باشا " مرورًا "فرغلي باشا  مواقف تاريخية صالحة للدهشة".

ويقول خيري حسن: "بَعْض رواةِ العهد القدِيم كانوا قد حاولوا - وربمَا نَجحُوا فِي ذَلِك بعض الوقْتِ - وليْس كُل الوقْتِ في تصْديرِ ورسمِ صورةِ للشخصيةِ المصريةِ - كما يقول محمد شفيق غربال - في بحثه الذي حملَ عنوانَ - تكوين مصر- عبر العصور- وكأنهم "شعبُ مُتجهم، عبوسُ، عنيدُ، محافظُ، ويكرهُ كل ما هو غريبِ عنه"!

ويلفت حسن إلى ان "على مدار الحُقب والأزمنة التاريخية، وجدنا مَن يردُ على ذلك الزعمِ الكاذب، ويكشف هذه الصورة المشوشة، وهذا الرسم الخاطئ المغرض بصورة أو بأخري! 

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الكاتب خيرى حسن يؤكد: نشيد "بلادى بلادى" تأليف وتلحين سيد درويش

والتاريخ، أحيانًا، يرفضُ إسقاطَ الصور المزورة، والخادعة، والكاذبة بسهولةٍ؛ بل إنّه في أوقاتٍ كثيرةٍ يتعمدُ ترك بعض الصور معلّقة في الهواءِ بين الأرضِ والسماءِ، لكنّه، أى التاريخ أو الجانب المضيء فيه - يقول لنا:" فى البدء كانت مصر.. قبل الزمان ولدت، وقبل التاريخ وجدت"!

وعندما خرج أفلاطون من مصر قال:"أريد أن أتأكد أن دماغى مازال فى مكانه"! وعندما وصل الإسكندر الأكبر إلى الدلتا قال:" أى جنة هذه"! وعندما جاء عمرو بن العاص قال:" هذه شجرة خضراء"! وعندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة قال:" رأيت مجمع الدنيا ومحشر الأمم"! وعندما جاء صلاح الدين الأيوبى قال:" هذا بلد لا يخرج منه إلا مجنون"!

كان هذا بعض مما سجله التاريخ وأكده بالحقائق والوقائع والشهود على أن مصر بعيدة كل البُعد عن التجهم، والعبوس، والعند، وكره كل ما هو غريب كما أدعى الإغريق!

أكد خيري أن بعضا مِن أبنَاء النيل العظيم - أحفَاد المصري القديم - وهُم يهْتفون، ويرُدون على هذا القوْل - بِما قدمُوه - وبمَا أبدعوه – لِمصْر وللإنسانيَّة... قَائلِين: نحن هنا.

دار غراب نحن هنا خيري حسن فاتن حمامة الجمال الذي لايرح سعد باشا زغلول

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