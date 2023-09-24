الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكاتب خيرى حسن يؤكد: نشيد "بلادى بلادى" تأليف وتلحين سيد درويش

خيري حسن،
خيري حسن،

قال الكاتب الصحفي خيري حسن، إن النشيد الوطني "بلادي بلادي" منسوب لحنًا إلى سيد درويش  وكلمات يونس القاضي، مشيرًا إلى أنه بحث في الأمر، ووجد كتابات تكشف أن الكلمات واللحن لسيد درويش، وأن يونس القاضي استند أنه سجل كلمات "بلادي بلادي" بحكم محكمة مختلطة عام 1923.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الوثيقة التي تم الاستناد عليها في نسب كلمات النشيد لسيد زكي القاضي لا يوجد عليها أي أختام، وأنها حررت في 26 يناير 1923، وبالبحث عن التاريخ المكتوب، اكتشف أنه كان يوم جمعة.

يونس القاضي عمل حملة لتشويه سيد درويش

وأشار خيري حسن، إلى أن يونس القاضي أيضًا بدأ في 1926 حملة تشويه ضد سيد درويش، فقال إنه كان مع سيد درويش وجليلة "حبيبة سيد درويش"، وأن سيد درويش قال لجليلة "الحقيني بحقنة مورفين"، ونفذت جليلة ما طلبه منها، فسقط على الأرض، فأصيب على إثرها بالتهاب رئوي ومات.

وتابع: "كل حكايات يونس القاضي عن سيد درويش كذب، وحقد أسود، لأن سيد درويش كان رجل فنان وملحن كبير، وكان يرفض التعامل معه".

وطالب الكاتب الصحفي خيري حسن، بتكليف لجنة حتى نحسم الجدل حول المؤلف الحقيقي لنشيد "بلادي بلادي".

بينها "مئوية فنان الشعب سيد درويش".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

خيري حسن النشيد الوطنى بلادي بلادي سيد درويش زكي القاضي

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