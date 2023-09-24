بينها "مئوية فنان الشعب سيد درويش".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

تعتبر مئوية فنان الشعب سيد درويش، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية التي تقام اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ينظم مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، في السادسة مساء اليوم، احتفالية كبرى بـ“مئوية فنان الشعب سيد درويش”، والتي تتضمن أمسية ثقافية حول موقع سيد درويش في خريطة الفن المصري والعربي، ودوره الوطني في ثورة 1919، وكيف قاد ثورة علي القوالب الموسيقية القديمة، وأهم أعماله الموسيقية وغير ذلك، يقدم الأمسية ويتحدث فيها الفنان دكتور طارق عباس، ويدير الحوار الدكتور أحمد عمار مدير مركز اللغة والثقافة بجامعة القاهرة.

ــ "إما لو" على طاولة مركز الحرية للإبداع

وفي السابعة مساء، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافي بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان “إما لو”، للشاعر دكتور مراد عباس، ويناقش الديوان كلا من: الشاعر أحمد فضل شبلول، الناقد دكتور بهاء حسب الله، أستاذ الأدب العربي بجامعة حلوان، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.

ــ سينما الأحد بمكتبة الإسكندرية

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات برنامج سينما الأحد بمكتبة الإسكندرية، يعرض في السابعة مساء، الفيلم الوثائقي “فِرنر هِرتسوج - حالم راديكالي”، من إخراج توماس فون ستاينيكر، وذلك في إطار فعاليات أسبوع أفلام جوته.

وفيلم “فِرنر هِرتسوج - حالم راديكالي”، إنتاج ألماني أمريكي مشترك عام 2022، وتبلغ مدة عرضه 90 دقيقة، ناطق بالألمانية، ويعرض مصحوبا بترجمة للغة الإنجليزية.

في سياق متصل، وضمن فعاليات برنامج المحاضرات التوعوية التي ينظمه تنظمها مكتبة الإسكندرية، تعقد في الواحدة ظهرا، محاضرة بعنوان “فهرس المكتبة الإلكتروني”.

ــ خريطة عروض أسبوع أفلام جوته

وفي إطار أسبوع أفلام جوته، والذي ينظمه معهد جوته الألماني في القاهرة والإسكندرية، تعرض اليوم الأحد عدة عروض. ففي الخامسة مساء، تعقد بمعهد جوته الألماني بالإسكندرية، جلسة نقاشية بعنوان “أساسيات توزيع الأفلام العالمية” بمشاركة كل من المنتجين: أريت نايدهارت، وجيسكيا خوري وأحمد سبكي

يتحدث فيها خبراء في صناعة الأفلام، حول المشهد المتغير لتوزيع الأفلام العربية، واستراتيجيات استغلال الفرص والتغلب على التحديات التي قد تساهم في تشكيل مستقبل أفضل للصناعة.

يليها في التاسعة مساء، يعرض بمعهد جوته الألماني بالإسكندرية أيضا، الفيلم الوثائقي “فِرنر هِرتسوج - حالم راديكالي”، من إخراج توماس فون ستاينيكر.

أما معهد جوته الألماني بالدقي في القاهرة، فيعرض في السادسة مساء، الفيلم الروائي الطويل "شرف"، للمخرج سمير نصر، عن رواية صنع الله إبراهيم التي تحمل نفس الاسم.

يليها في الثامنة مساء، يعرض بمعهد جوته بالدقي، الفيلم الروائي الطويل “تحت الشجرة”، من إخراج أريج السحيري، الفيلم إنتاج ألماني سويسري فرنسي مشترك 2022، وتبلغ مدة عرضه 93 دقيقة، ناطق بالعربية.

أما معهد جوته الألماني بوسط القاهرة في شارع البستان، فيعرض في السادسة مساء، الفيلم الوثائقي “الحب والمارك الألماني والموت”، إخراج جيم كايا، إنتاج ألماني 2022، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية.

ــ حفلات مهرجان سماع

وفي إطار فعاليات الدورة السادسة عشر، لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، والذي يستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، يستقبل مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر في الثامنة مساء، حفل تشارك فيه فرق: اليونان، قبرص، ومن مصر فرق: إسلام الشيخ للإنشاد الديني، راشي للألحان القبطية، الفرقة القومية للإنشاد والآلات الشعبية.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يحتضن مركز إبداع قبة قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل تشارك فيه فرق من: الجزاىر، باكستان، جيبوتي، ومن مصر فرقة الروضة للإنشاد الديني.

وفي الثامنة مساء أيضا، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل تشارك فيه فرق من: رومانيا، أندونيسيا، ومن مصر: كورال البابا شنودة، وكورال القليوبية للإنشاد الديني.

ــ أفلام المحاولة بقصر السينما

وفي السابعة مساء، تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لملتقي قصر السينما لأفلام المحاولة، وذلك بقصر السينما في جاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم LA HAMCA PAPAGUAYA.