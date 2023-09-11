أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

يشهد اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، العديد من الأحداث الثقافية، نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

وفي العاشرة والنصف صباحا، تعقد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة حكي تحت عنوان “قوانين حور محب”، والورشة موجهة إلي الأطفال واليافعين.

وتتناول الورشة تعريف الأطفال الصغار بطريقة مبسطة وسلسة، على القواعد والقوانين التي وضعت من قبل القائد "حور محب" منذ آلاف السنين لتنظيم الحياة العامة في مصر.

ــ أنا عشقت بمركز الجزويت الثقافي

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض حي بعنوان “زنا عشقت”، احتفالا بمئوية فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش، ويقدم العرض الفنان السكندري أسامة حلمي.

وعرض “أنا عشقت”، عرض حي يمزج بين الحكي والاستماع الموسيقي والقراءات والبحث في مسارات من حياة سيد درويش وعصره يقدمه أسامة حلمي، وهو فنان مصري يعمل فاعلا ثقافيا، ممثل مسرح وحكاء كما عمل في بدايته في مجال الغناء. درس الأنثروبولوجيا وقام بتأسيس المركز العربي للأوريجامي في عام 2011.

ويستخدم فن الأوريجامي في عروضه المسرحية والحكي. كما يهتم بجمع أرشيفات الأسطوانات والصور واللوحات وأجهزة تشغيل التسجيلات بأشكالها المختلفة باستخدام هذا التحفيز الإبداعي وهذه المقتنيات، بدأ يعمل أسامة حلمي على خلق تجربة فنية فريدة تجمع بين الموسيقى والتسجيلات الصوتية والوثائق والصور.

ــ النوالة علي طاولة ورشة الزيتون

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الشابة هبة الله أحمد، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك لمناقشة مجموعتها القصصية "النوالة".

ويتناول المجموعة بالنقد والعرض والتحليل كل من الكاتب الروائي دكتور محمد طه إبراهيم، الكاتب أسامة ريان، والقاص مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

ــ حفل سارة الراوي ببيت السناري

ولليوم الثالث علي التوالي، تتواصل في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات الدورة الأولي لمعرض "معًا" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية.

وتقام اليوم علي هامش المعرض في الرابعة عصرا وحتي السادسة مساء، ورشة الجلود، وورشة الطين الأسواني.

وفي سياق متصل، يليها في الثامنة مساء، حفل فني غنائي والذي تحييه الفنانة سارة الراوي. بممصاحبة فرقتها الغنائية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الاغاني التراثية الشعبية والمواويل القصصية، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، وتتنوع ما بين أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي والبدوي، ومنها "علي ورق الفل دلعني" و"داري جمال العين" و"مهما كان" و"تحت الشباك" و"سيدي يا سيدي" و"ياما دقت" و"من فوق شواشي الدرة".

ــ إبدأ مشروعك بمكتبة مصر الجديدة

وفي الخامسة والنصف مساء، تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، ندوة عامة مفتوحة للجمهور تحت عنوان “أبدأ مشروعك”، والتي يقدمها ويحاضر فيها دكتور أحمد علي.

ويتناول اللقاء مناقشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تنفيذها، بدءا من فكرة المشروع، مرورا بتسويق المنتج، وتكلفة المشروع، وصولا إلي مصادر التمويل وغير ذلك.