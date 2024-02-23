مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

يتشوق الكثير من جمهور التواصل الاجتماعي، ومحبي الفنان يحيى الفخراني، لمشاهدة مسلسل "عتبات البهجة" في موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي يتزايد عليه البحث يومًا بعد يوم.

ونستعرض في السطور التالية، قصة وأبطال وبوسترات مسلسل عتبات البهجة 2024.

"عتبات البهجة" قصة الكاتب إبراهيم عبد المجيد

ويتوقع الكثير من النقاد والجمهور، نجاح مسلسل عتبات البهجة، بسبب قصته الجديدة المأخوذة من عمل الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، بنفس الأسم، حيث تسعى الشركة المتحدة، المنتجة للمسلسل، إلى الالتفات إلى الأعمال الأدبية الهامة لكبار الكتاب المصريين، مما يمنح الأعمال الدرامية مذاقًا خاصًا وحبكة درامية لا تخلو من التشويق.

تفاصيل قصة وعدد حلقات مسلسل عتبات البهجة 2024

يحكي المسلسل، خلال حلقاته المكونة من 15 حلقة، قصة حياة بهجت الأنصاري، الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، الذي كان في وظيفة حكومية كـ وكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش، ومع تقدمه في العمر، والذي يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته.

ولكن علاقته القوية بأحفاده تدفع إلى شئ لم يتوقعه، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة".. فما تفاصيل المحتوى الذي سيقدمه في برنامجه؟

يناقش يحيى الفخراني، بطريقة فكاهية ومرحة، عدة قضايا اجتماعية وأسرية، من واقع تجربته كجد لعدد من الأحفاد، ومن خلال مقاطع من الفيديو القصيرة يبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل عتبات البهجة 2024

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركه البطولة الفنانةجومانا مراد، التي تؤدي دور"نعنانة" وهي سيدة شعبية، ترتدي الحجاب،،وهي زوجة الفنان علاء مرسي في المسلسل وتظهر بشخصية قوية تحاول دائمًا السيطرة على زوجها المغلوب على أمره.

كما يشارك بالمسلسل الفنان صلاح عبد الله، في دور "عرفان" وهو يعمل كـ دكتور صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وأقرب صديق لبهجت الأنصاري (يحيي الفخراني) الذي يقدم له الدعم الدائم في كل مشاكل حياته.

وللفنانة هنادى مهنا، دور مختلف في "عتبات البهجة" هذا العام، بدور فتاة شعبية تسكن أحد الأحياء الشعبية مرتدية الحجاب، وتدعى "فلّة" وتعمل في سوبر ماركت خلال أحداث المسلسل، وهى شقيقة الفنانة جومانا مراد، حيث علقت الشركة المنتجة عن دور أنها: "بتجيب حقها من الدنيا بطريقتها حتى لو معجبش الناس".

كما يضم مسلسل عتبات البهجة، النجومم والنجمات: خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم والنجمات.

الفنان يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة في “عتبات البهجة”

ويعود الفنان يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي "أبو عميرة"، الذي عبر عن سعادته، في بيان، بهذا التعاون مع الفخراني، ومع المنتج جمال العدل، والعدل جروب، لافتًا إلى أن هذه الشركة بمثابة بيته الفنى، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحى" و"أحلام عادية" لـ يسرا، و"محمود المصرى" لـ محمود عبد العزيز.

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