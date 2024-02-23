الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "عتبات البهجة" ليحيى الفخرانى

عتبات البهجة
عتبات البهجة

طرحت شركة "العدل جروب"، البوستر الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيى الفخراني، المشارك في الموسم الرمضاني 2024، وذلك عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

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ويقدم الفخراني، شخصية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، توفيت زوجته منذ 5 سنوات، ويعيش وحيدًا، ورغم أن لديه ابنا في الجامعة، إلا أنه ليس مهتمًا بوالده، وابنته المتزوجة لا تسأل عنه، في زمن تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

ويشهد "عتبات البهجة" عودة المخرج مجدي أبوعميرة، للعمل مع الفنان يحيى الفخراني، في موسم رمضان المقبل 2024 بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصري" عام 2002 و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

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