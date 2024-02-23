الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

دينا فؤاد لـ"الدستور": "حق عرب" تحد جديد.. وسعيدة بالعمل مع العوضي

دينا فؤاد
دينا فؤاد

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

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وقالت "فؤاد" لـ"الدستور": "انتظرت فترة طويلة حتى أجد عملًا يستحق المشاركة فيه خلال رمضان 2024، وهو ما وجدته بعدما قرأت سيناريو محمود حمدان، الذي كتبه بطريقة مبدعة، بشخصية "حنان الغرباوي"، وهي شخصية بها الكثير من التحولات النفسية المركبة التي اعتبرها بمثابة تحدٍ جديد بالنسبة لي".

وعن التعاون مع المخرج إسماعيل فاروق قالت: "العمل أخذ منّي مجهودًا كبيرًا ليخرج بأفضل شكل، فالدور غير طبيعي ومليئ بالتفاصيل وأرهقني نفسيًا وجسديًا، والفضل في ذلك يرجع للمخرج إسماعيل فاروق، الذي ساعدني على فهم تفاصيل الشخصية وتكوينها بمساعدة الفنانة الكبيرة وفاء عامر، والفنان رياض الخولي"، لافتة إلى أن الفنان أحمد العوضي، مجتهد لأبعد الحدود، و"سعيدة بالتعاون معه في المسلسل".

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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